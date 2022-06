Sorteggio Calendario Serie A 2022 2023 domani in tv | orario e streaming

(Di giovedì 23 giugno 2022) La nuova stagione si apre coldeldella prossima stagione diA. Le squadre conosceranno l’ordine di avversarie, venerdì 24 giugno alle ore 12:00. Da sabato 13 agosto al 4 giugno con in mezzo la maxi pausa per il Mondiale in Qatar. Potrete seguire l’evento in diretta tv e inda Dazn e dal canale ufficiale YouTube della Lega. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Non si arrivava così lunghi dal 2001, quando a scolvolgere ilfurono le Olimpiadi di Sidney e la Roma si laureò campione, per la terza volta nella propria storia, il 17 giugno. La novità ...E' tutto pronto per ildeldel prossimo campionato di Serie A , in programma il 24 giugno alle ore 12. Sarà un campionato unico visto che per la prima volta ci sarà una sosta di ben 52 giorni, dal 13 ...Il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2022-23 sarà trasmesso in diretta tv e streaming da Dazn, oltre che sul canale ufficiale YouTube della Lega. Sul nostro sito sarà possibile ...Domani, alle 12:00, sarà presentato il calendario della prossima Serie A 2022/23. Ecco tutti i criteri alla base del sorteggio.