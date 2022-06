Ristoranti etnici dell’orrore | la metà è irregolare | 700 tonnellate di cibo sequestrate dai Nas

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu —horror «e dove trovarli»: in qualsiasi città d’Italia, a giudicare dai numeri, decisamente preoccupanti, emersi in seguito al maxi blitz dei Nas su tutto il territorio nazionale negli esercizi commerciali e della filiera di fornitura di materie prime. Un’operazione che ha portato al sequestro di 700diin 1.155 magazzini e punti di ristoro di tipo etnico (cinesi, giapponesi, pakistani, indiani) riscontrando irregolarità nel 43% dei casi. Lo riporta Il Giorno. Alimenti scaduti, pessimi stati di conservazione, procedure di autocontrollo aziendali inosservate o mai attuate, utilizzo di alimenti con etichette in lingua straniera di cui era impossibile tracciare l’origine o la data di scadenza. Tutti i numeri del blitz nei...

1155 ispezioni, sequestrate 700 tonnellate di cibo, per tre mln di euro Controlli dei Nas nella ristorazione etnica. Il bilancio, per 1155 ispezioni: sequestrate 700 tonnellate di cibo il valore di ... Controlli a tappeto sono scattati anche a Palermo. Settecento tonnellate di prodotti alimentari sequestrati, per un valore commerciale di circa 3 milioni di euro, 490 operatori segnalati all'autorità ...