Queen Loretta | dal 23 giugno su Netflix

Pubblicità

Io Donna

, il trailer originale della serie [HD]. Regia di Lukasz Kosmicki. Una serie con Andrzej Seweryn, Maria Peszek, Julia Chetnicka. Prossimamente su ...Performer bravissimi, spogliarellisti, ballerine e dragche ti catapultano in una giostra ... Franca Rame, Alexander McQueen, Rettore, Francesco Totti, Mara Venier, Monica Guerritore,... Da Parigi alle miniere della Slesia, è "Queen Loretta": una drag queen al di sopra di ogni sospetto Queen Loretta serie tv è in Italia su Netflix! Scopri tutti i dettagli sull'uscita, la trama e il cast della serie drammatica polacca.“Queen Loretta” è una serie polacca che uscirà in tutto il mondo il 23 giugno 2022 su Netflix. Andrzej Seweryn, Maria Peszek e Kova Réa interpretano questo commovente dramma familiare sul riscatto per ...