"Oggi i leader occidentali sono deboli e russofobi. Draghi non è Berlusconi", attacca Medvedev (Di giovedì 23 giugno 2022) Per carità, come dire, un attestato di stima o meglio, un vero e proprio 'endorsement' non si rifiuta mai, ancor più se ha una matrice internazionale. Tuttavia, visto il momento che stiamo vivendo e, soprattutto, da quale 'pulpito' giunge l'affermazione di stima, non crediamo regali gioia a Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, e dunque ancora oggettivamente in corsa nell'ambito dell'apparato istituzionale del Paese. Medvedev, da settimane a questa parte conduce una sua 'guerra personale' contro l'Occidente a suon di offese" Ma questo è quanto affermato Oggi dal 'solito' Dmitri Medvedev il quale, benché rivesta un ruolo di tutto rilievo (parliamo infatti del vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa), negli ultimi tempi ha deciso di intraprendere una sua 'guerra personale' contro ...

