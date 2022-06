New York, la Corte Suprema boccia (dopo un secolo) le restrizioni al porto d’armi. Brindano i produttori e volano in borsa (Di giovedì 23 giugno 2022) Niente regole stringenti, ognuno ha il diritto di portare delle armi anche fuori dalla propria abitazione. La Corte Suprema americana boccia, come incostituzionali, le restrizioni al porto di armi a New York, schierandosi di fatto a sostegno del Secondo Emendamento. Con questa decisione, presa con sei voti a favore e tre contrari, la Corte consacra di fatto il diritto al porto di armi. Brindano i produttori di armi – La norma di New York bocciata prevedeva la necessità di avere una licenza per portare un’arma in pubblico, limitando il diritto di portare un’arma non a vista fuori dalla propria abitazione. Le restrizioni erano in vigore da oltre un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Niente regole stringenti, ognuno ha il diritto di portare delle armi anche fuori dalla propria abitazione. Laamericana, come incostituzionali, lealdi armi a New, schierandosi di fatto a sostegno del Secondo Emendamento. Con questa decisione, presa con sei voti a favore e tre contrari, laconsacra di fatto il diritto aldi armi.di armi – La norma di Newta prevedeva la necessità di avere una licenza per portare un’arma in pubblico, limitando il diritto di portare un’arma non a vista fuori dalla propria abitazione. Leerano in vigore da oltre un ...

Pubblicità

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Bartolomeo Montagna, Santa Giustina da Padova, 1490 circa, olio su pannello, New York,… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La medaglia del premio Nobel per la pace del giornalista russo Dmitry Muratov è stata battuta all'asta a… - andreapurgatori : Il New York Times: 'Il proiettile che ha ucciso la giornalista di Al Jazeera proveniva da un convoglio israeliano'… - LocalPage3 : New York, Corte Suprema boccia legge che limita diritto a girare armati - fisco24_info : New York, Corte Suprema boccia legge che limita diritto a girare armati: (Adnkronos) - Per la maggioranza conservat… -