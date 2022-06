Mistero su una microspia trovata nell'Ufficio Tributi del Comune di Francica (Di giovedì 23 giugno 2022) Qualcuno "spiava" quanto avveniva nell'Ufficio Tributi del Comune di Francica , piccolo centro del Vibonese . Una vicenda che andava avanti da tempo e sulla quale gli amministratori hanno alzato le antenne... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 giugno 2022) Qualcuno "spiava" quanto avvenivadeldi, piccolo centro del Vibonese . Una vicenda che andava avanti da tempo e sulla quale gli amministratori hanno alzato le antenne...

Pubblicità

fanpage : Una bagnante stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha visto un fegato, probabilmente umano - lapoelkann_ : La vita è un dono, ma ancor prima è un mistero. Non sappiamo nulla della Vita e delle sue Leggi, ma io so una cosa… - imf4king : @sunwoooyo shameless è tra le mie serie preferite quindi si guardala assolutamente, the wilds anche è molto carina… - pecescd : RT @PadreJesusLarez: ORAZIONE Donaci, o Signore, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall… - DUINCONSUELOC : RT @PadreJesusLarez: ORAZIONE Donaci, o Signore, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall… -