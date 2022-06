Maturità oggi la seconda prova scritta (Di giovedì 23 giugno 2022) - Dopo la prova scritta di italiano di ieri, oggi la seconda verifica, diversa per ogni indirizzo di istituto Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 giugno 2022) - Dopo ladi italiano di ieri,laverifica, diversa per ogni indirizzo di istituto

Pubblicità

TeresaBellanova : Un grande in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi che oggi affrontano la maturità. Una tappa importante, la prim… - bambinogesu : Un grande in bocca al lupo a Pasquale e Salvatore, oggi alle prese con la prima prova degli esami di maturità in Os… - chetempochefa : Quando feci io maturità non sapevo a chi dirlo, oggi invece mio nipote Filippo ha fatto l'esame e mi ha detto: nonn… - LazzariX99 : RT @mecna: In bocca al lupo a tutti quelli che oggi hanno la maturità, credendo sia uno scoglio difficile da superare. La vita vi riserverà… - ddonttouchmee : RT @ValeFalchi99: Oggi prima prova di maturità ?? Speriamo vada tutto bene ???? -