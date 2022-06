Manolova (Microsoft): "Mettere persone al centro in nuovo contesto ibrido" (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Noi viviamo in un contesto molto più complesso del solo fisico o solo digitale e serve un cambio di mentalità, accompagnando le persone in questo cambiamento mettendole al centro di nuovo contesto ibrido proprio di questo periodo. Cerchiamo con i nuovi strumenti di abbracciare questo nuovo modo di lavorare in modalità ibrida per far esprimere alle persone il loro potenziale". A dirlo Luba Manolova, director business group lead Microsoft 365 modern work & cybersecurity Microsoft intervenendo all'evento ‘Il futuro del training: cosa abbiamo appreso sulle competenze negli ultimi due anni e come dobbiamo ripensare la formazione', organizzato al Learning forum di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Noi viviamo in unmolto più complesso del solo fisico o solo digitale e serve un cambio di mentalità, accompagnando lein questo cambiamento mettendole aldiproprio di questo periodo. Cerchiamo con i nuovi strumenti di abbracciare questomodo di lavorare in modalità ibrida per far esprimere alleil loro potenziale". A dirlo Luba, director business group lead365 modern work & cybersecurityintervenendo all'evento ‘Il futuro del training: cosa abbiamo appreso sulle competenze negli ultimi due anni e come dobbiamo ripensare la formazione', organizzato al Learning forum di ...

