L’imbarazzante domanda del questionario del comune di Nettuno per i familiari di persone disabili (Di giovedì 23 giugno 2022) “Il comune di Nettuno ha immediatamente sospeso la somministrazione del questionario per un approfondimento con il competente Dipartimento della Regione Lazio”, si legge in una nota dell’ente. E per fortuna, ci sarebbe da aggiungere. Perché la domanda posta ai cittadini che compilano tale questionario era a dir poco imbarazzante: “Quanto ti vergogni del tuo familiare disabile?”. L’imbarazzante domanda del questionario del comune di Nettuno Il comune ha deciso di correggere il tiro, ritirando di fatto il questionario, definito “Inventario del carico assistenziale”, destinato alle famiglie con disabili per riformulare in modo più opportuno le domande. “Da zero a quattro ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “Ildiha immediatamente sospeso la somministrazione delper un approfondimento con il competente Dipartimento della Regione Lazio”, si legge in una nota dell’ente. E per fortuna, ci sarebbe da aggiungere. Perché laposta ai cittadini che compilano taleera a dir poco imbarazzante: “Quanto ti vergogni del tuo familiare disabile?”.deldeldiIlha deciso di correggere il tiro, ritirando di fatto il, definito “Inventario del carico assistenziale”, destinato alle famiglie conper riformulare in modo più opportuno le domande. “Da zero a quattro ...

Pubblicità

martapacifica : @Giadsss_ si ma la domanda del ginecologo non c’entra niente con l’orientamento sessuale, il ginecologo te lo deve… - infoitinterno : Non è l'Arena, Massimo Giletti e la domanda imbarazzante a Eveline Dellai: 'Sesso con amore?' - ehiRicardo : Silenzio imbarazzante per metà strada perché l'unica domanda è stata 'tu adesso cosa fai?' e poi semplicemente ho a… - giuliana_i9168 : Il capitano della Nazionale è un bimbominkia che ha completamente perso di vista l'umiltà,arrogante e… - Elan54790845 : RT @Anna302478978: @alanford892 La domanda : ha fatto il vaccino ma non ha funzionato oppure non l'ha mai fatto ? Imbarazzante leggere qu… -