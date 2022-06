India, uomo aggredito dalla folla per aver baciato la moglie in un fiume: il video diventa virale (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle immagini un gruppo di uomini che spintonano e schiaffeggiano la vittima, trascinata via dalla moglie che tenta invano di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle immagini un gruppo di uomini che spintonano e schiaffeggiano la vittima, trascinata viache tenta invano di ...

Pubblicità

ImSophiaPLMS : Nella massa implicita dell’essere mentale di un uomo pazzo di musica e di scrittura, vive la sua vita interiore… - thelect2 : @silvacoscina Le lobby industriali ti diranno che non è colpa Dell uomo, ma è semplicemente un effetto ciclico del… - MicheleRond : Durante la carestia verificatasi in India negli anni 1876-1878, che colpì soprattutto le province di Madras, Bombay… - anam_shivaja : @PPallavera @Emilystellaemi2 Preferisco l'India dove se ammazzi una vacca( un dio per loro) puoi essere linciato in… -