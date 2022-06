Federica De Benedittis e Giulio Corso: è nato il piccolo Edoardo (Di giovedì 23 giugno 2022) Federica De Benedittis e Giulio Corso, due attori della soap opera “Il Paradiso delle Signore”, sono diventati genitori! Ecco che cosa hanno scritto su Instagram: Ebbene sì, è nato!Il 16 giugno è arrivato il nostro bambino e ormai lo sapete, non siamo tra i più celeri a condividere sui social il nostro privato.È impossibile descrivere con una foto il turbinio di emozioni che stiamo vivendo in questi giorni e l’ondata di amore così puro da cui siamo stati travolti, ma una cosa è certa: non abbiamo mai visto o fatto uno spettacolo più bello di lui, benvenuto nostro piccolo Edoardo. Federica De Benedittis e Giulio Corso: com’è nato il loro amore? Federica De ... Leggi su zon (Di giovedì 23 giugno 2022)De, due attori della soap opera “Il Paradiso delle Signore”, sono diventati genitori! Ecco che cosa hanno scritto su Instagram: Ebbene sì, è!Il 16 giugno è arrivato il nostro bambino e ormai lo sapete, non siamo tra i più celeri a condividere sui social il nostro privato.È impossibile descrivere con una foto il turbinio di emozioni che stiamo vivendo in questi giorni e l’ondata di amore così puro da cui siamo stati travolti, ma una cosa è certa: non abbiamo mai visto o fatto uno spettacolo più bello di lui, benvenuto nostroDe: com’èil loro amore?De ...

