Esami di Stato, il mondo iperconnesso la traccia più gettonata: tutti i dati sulla prima prova (Di giovedì 23 giugno 2022) La traccia che parte da un brano tratto dal libro “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello”, di Vera Gheno e Bruno Mastroianni , dedicata alle potenzialità e ai rischi... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 giugno 2022) Lache parte da un brano tratto dal libro “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello”, di Vera Gheno e Bruno Mastroianni , dedicata alle potenzialità e ai rischi...

Pubblicità

rit33183100 : RT @DivulgoConAnsia: Santino Esami di Stato 2022 con Alberto Angela, che la cultura sia con voi. Prendetelo e dividetelo tutti, questa è la… - StefanoLagna : Esame di terza media saltato perché la Prof di italiano si è sentita male ed è stato necessario chiamare i soccors… - mifatebene : RT @Domenico99i: Mattia che era stato invitato alla partita del sole ma ha gli esami, no non sto piangendo, mi è entrato tutto il pollaio z… - Bonnyrug : Funny things of my life: Ieri sono andato al mare per la prima volta dopo essere stato chiuso in casa per quasi un… - Aurora170142 : RT @Domenico99i: Mattia che era stato invitato alla partita del sole ma ha gli esami, no non sto piangendo, mi è entrato tutto il pollaio z… -