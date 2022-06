Eriksen torna a brillare: due big della Premier su di lui! (Di giovedì 23 giugno 2022) Solo un anno fa aveva messo il mondo con le mani sul volto, aveva racchiuso tutti i sentimenti di ogni appassionato e non in un unico posto, il Parken di Copenaghen. Accasciandosi a terra ci aveva fatto prendere un grande spavento, ma poi grazie al suo compagno Kjaer e soprattutto alla sua determinazione si è ripreso finalmente tutto, partendo dal basso. Christian Eriksen infatti è pronto per un’altra grande avventura con una big d’Europa. Eriksen Calciomercato Manchester UnitedDopo essere stato uno dei protagonisti dello scudetto vinto con l’Inter di Antonio Conte, Eriksen è vittima di quell’assurdo incidente avvenuto giusto un anno fa che poteva compromettergli l’intera carriera. I nerazzurri lo aspettano, ma è necessario un intervento, cosa che non può più renderlo tesserabile in Italia. Destinazione Inghilterra, di nuovo Londra, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Solo un anno fa aveva messo il mondo con le mani sul volto, aveva racchiuso tutti i sentimenti di ogni appassionato e non in un unico posto, il Parken di Copenaghen. Accasciandosi a terra ci aveva fatto prendere un grande spavento, ma poi grazie al suo compagno Kjaer e soprattutto alla sua determinazione si è ripreso finalmente tutto, partendo dal basso. Christianinfatti è pronto per un’altra grande avventura con una big d’Europa.Calciomercato Manchester UnitedDopo essere stato uno dei protagonisti dello scudetto vinto con l’Inter di Antonio Conte,è vittima di quell’assurdo incidente avvenuto giusto un anno fa che poteva compromettergli l’intera carriera. I nerazzurri lo aspettano, ma è necessario un intervento, cosa che non può più renderlo tesserabile in Italia. Destinazione Inghilterra, di nuovo Londra, ...

