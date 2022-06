Cremonese | in arrivo i primi due rinforzi

Pubblicità

CalcioNews24 : Calciomercato Cremonese: UFFICIALE l’arrivo di Tenkorang - TMit_news : Dal Campobasso alla Serie A: la Cremonese annuncia l'arrivo ?? del centrocampista classe 2000 Joshua #Tenkorang. La… - sportli26181512 : Costacurta assicura: 'La Cremonese ha preso un talento vero, è bravissimo': La Cremonese sta chiudendo la trattativ… - infoitsport : Radu alla Cremonese, affare in dirittura d'arrivo: i dettagli - infoitsport : Cremonese, fatta per l’arrivo di Radu dall’Inter: i dettagli -

Muove i primi passi di calciomercato anche lache dopo 54 anni è tornata nella massima serie. Per adesso sono due i colpi che sembrano ... indall'Inter in prestito secco per la porta. ...A luglio Andrea Devicenzi partirà per l'Islanda per mettere a segno una nuova impresa: l'atleta paralimpicopercorrerà 2.000 chilometri, con partenza eddalla capitale Reykjavik, in sella alla sua bici.Muove i primi passi di calciomercato anche la Cremonese che dopo 54 anni è tornata nella massima ... classe 2002 di proprietà della Roma. Il giovane talento arriva come rinforzo per il centrocampo per ...Inter, Ionut Radu è indirizzato verso la Cremonese e lascerà Milano in prestito nella prossima sessione di calciomercato, manca solo la firma ...