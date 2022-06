Con “Issiamo le vele!” si fa rete per le malattie rare. In Campania i progetti per potenziare l’assistenza ai malati rari (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella rete delle malattie rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità più forte e più resiliente in Campania”. 23 giugno 2022.L’unione fa la forza. È una verità, non solo un modo di dire, e in un’area così complessa come quella della diagnosi precoce e della ricerca nell’ambito delle malattie rare, essere in rete vuol dire essere più forti per affrontare queste malattie (che poi così rare non sono) e per dare risposte ai malati rari e alle loro famiglie. Il significato della forza di essere in rete è emerso nella nuova tappa, questa volta tutta toscana, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Lavoin sinergia con tutti gli attori coinvolti nelladelle, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità più forte e più resiliente in”. 23 giugno 2022.L’unione fa la forza. È una verità, non solo un modo di dire, e in un’area così complessa come quella della diagnosi precoce e della ricerca nell’ambito delle, essere invuol dire essere più forti per affrontare queste(che poi cosìnon sono) e per dare risposte aie alle loro famiglie. Il significato della forza di essere inè emerso nella nuova tappa, questa volta tutta toscana, ...

