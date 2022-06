Ciclismo | Campionati Italiani 2022 | la prova in linea rischia di perdere Diego Ulissi e Alberto Bettiol

(Di giovedì 23 giugno 2022) Domenica 26 giugno intorno alle 10.30 i migliori ciclisti del paese di presenteranno ai nastri di partenza di Castellaneta Marina per contendersi il titolo di Campione Nazionale. Arrivo ad Alberobello dopo 237 chilometri piuttosto mossi, non è escluso che qualche sprinter dalla buona tenuta possa essere della partita. Notizia ancora da confermare ma alquanto probabile è l’assenza di, tra i grandi indiziati al successo finale. Entrambi sono reduci dal Covid che ha falcidiato il recente Giro di Svizzera e dovrebbero attendere l’idoneità sportiva per partecipare. Senza considerare poi le incognite legate alla condizione fisica e la distanza ravvicinata con l’imminente Tour de France. Un vero peccato date le caratteristiche dei due, che certamente avrebbero alzato il livello generale della ...

Campioni_cn : Ciclismo: Matteo Sobrero ai piedi del podio ai campionati italiani crono - TargatoCN : Ciclismo: Matteo Sobrero ai piedi del podio ai campionati italiani crono - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Filippo Ganna imprendibile ai campionati italiani a cronometro su strada. A San Giovanni al Natisone, 6º posto per il friula… - TgrRaiFVG : Filippo Ganna imprendibile ai campionati italiani a cronometro su strada. A San Giovanni al Natisone, 6º posto per… - infoitsport : Ciclismo, Filippo Ganna vince i Campionati Italiani: 'Tenevo alla maglia tricolore: sono in crescita' -

Quarto posto per Matteo Sobrero neiItaliani a crono svoltisi a San Giovanni al Natisione, in Friuli. Il corridore di Montelupo Albese, trionfatore nel 2021, è stato preceduto da Filippo Ganna , nuovo campione italiano, ...che ha visto primeggiare come plurivittoriosi , Giacomo Andrenacci e Emanuele Pecorari ,...data al già citato Giorgio Giammaria che dopo aver corso per decine e decine di anni nel...Domenica 26 giugno intorno alle 10.30 i migliori ciclisti del paese di presenteranno ai nastri di partenza di Castellaneta Marina per contendersi il titolo di Campione Nazionale. Arrivo ad Alberobello ...Il corridore di Montelupo Albese, trionfatore nel 2021, è stato preceduto da Filippo Ganna, nuovo campione italiano, Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini ...