Carmen Di Pietro pronta allo scontro | "Non mi fido di te", l'ha pugnalata alle spalle (Di giovedì 23 giugno 2022) Carmen Di Pietro ha annunciato un nuovo possibile durissimo scontro tra due naufraghe dell'Isola dei Famosi: volano coltelli La previsione di Carmen Di Pietro (screenshot sito Isola)La finale di questa edizione dell'Isola dei Famosi è sempre più vicina. Questi ultimi giorni in Honduras rischiano di rivelarsi però particolarmente complicati e soprattutto carichi di tensione. Lo conferma lo scontro che rischia di scatenarsi tra due grandi protagoniste del reality. Da un lato c'è Mercedesz Henger che dopo l'ultima puntata andata in onda è tornata in Palapa particolarmente delusa. Dall'altro invece c'è Marialaura De Vitis che in confessionale si è lasciata andare ad alcune accuse nei confronti proprio di Mercedesz. Una scoperta che ha lasciato la naufraga senza parole e che adesso rischia ...

