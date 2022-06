Berardi, Tacchinardi: “Deve fare nuove esperienze, sulla squadra…” (Di giovedì 23 giugno 2022) Berardi, Tacchinardi- A Tmw Radio ha parlato Tacchinardi della situazione che prevale su Domenico Berardi e il suo futuro ad oggi. LE SUE PAROLE ex centrocampista della Juventus, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato del possibile addio di Berardi al Sassuolo: “Dico finalmente. Ognuno ha il suo carattere, c’è chi è più tranquillo e chi ha una ferocia particolare per arrivare. Io Berardi lo vedo da diversi anni forte e non capisco perché non abbia certe ambizioni. Adesso dico finalmente perché forse ha capito che può vincere e si sente maturo. Lo vedo in una big come Juventus o Milan, è un profilo che Deve fare il salto di qualità”. Le parole di Tacchinardi ad oggi mettono il giocatore Italiano al palo con le sue motivazioni che ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 giugno 2022)- A Tmw Radio ha parlatodella situazione che prevale su Domenicoe il suo futuro ad oggi. LE SUE PAROLE ex centrocampista della Juventus, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato del possibile addio dial Sassuolo: “Dico finalmente. Ognuno ha il suo carattere, c’è chi è più tranquillo e chi ha una ferocia particolare per arrivare. Iolo vedo da diversi anni forte e non capisco perché non abbia certe ambizioni. Adesso dico finalmente perché forse ha capito che può vincere e si sente maturo. Lo vedo in una big come Juventus o Milan, è un profilo cheil salto di qualità”. Le parole diad oggi mettono il giocatore Italiano al palo con le sue motivazioni che ...

