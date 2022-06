Alta Velocità, da domani i treni per il Cilento (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ripartono da domani i servizi ferroviari di media-lunga percorrenza sulla tratta Salerno-Sapri e viceversa in continuità con l’Alta Velocità da/per Milano. Da venerdì 24 giugno e fino a domenica 11 settembre ogni weekend sarà possibile raggiungere le splendide località del nostro Cilento in maniera più rapida ed agevole grazie al prolungamento da Napoli a Sapri di una coppia di collegamenti Frecciarossa da/per Milano realizzato in collaborazione con trenitalia. Saranno 72 il numero di corse in totale con fermate intermedie nella tratta Salerno-Sapri ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Centola – Palinuro – Marina di Camerota. “Un’iniziativa che si rinnova grazie all’impegno della Giunta della Regione Campania – che ha rinnovato l’accordo con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ripartono dai servizi ferroviari di media-lunga percorrenza sulla tratta Salerno-Sapri e viceversa in continuità con l’da/per Milano. Da venerdì 24 giugno e fino a domenica 11 settembre ogni weekend sarà possibile raggiungere le splendide località del nostroin maniera più rapida ed agevole grazie al prolungamento da Napoli a Sapri di una coppia di collegamenti Frecciarossa da/per Milano realizzato in collaborazione contalia. Saranno 72 il numero di corse in totale con fermate intermedie nella tratta Salerno-Sapri ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Centola – Palinuro – Marina di Camerota. “Un’iniziativa che si rinnova grazie all’impegno della Giunta della Regione Campania – che ha rinnovato l’accordo con ...

Pubblicità

NoemiNavas2 : @Silviettosa Hai letto? Dalla gazzetta , sui treni ad alta velocità c’è. - NoemiNavas2 : @Silviettosa Poi sui regionali potete ammassarvi e respirarvi addosso quanto vi pare ma su alta velocità resta l’obbligo. - crisalidemalva : RT @sole24ore: Alta velocità Napoli-Bari, abbattuto l’ultimo diaframma - Sachin55476477 : RT @TortorelliGuido: La #primapagina de @ledicoladelsud - #Basilicata. Copia disponibile in edicola su #Matera, oltre che in digitale. Ogg… - in_appennino : RT muoversintoscan '???? r. 18828 da CHIUSI a PISTOIA viaggia con +40’ per circolazione perturbata lungo la linea Alt… -