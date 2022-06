**Ucraina: Draghi, 'sanzioni efficaci, in estate lo saranno ancora di più'** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "La sanzioni sono efficaci o non sono efficaci. Io quando dico efficaci, ripeto quello che tutte le organizzazioni internazionali dicono. Io ho le sensazioni che siano efficaci e lo saranno ancora di più questa estate a da tutti i segnali che arrivano dalla Russia che mettono in evidenza una preoccupazione che sta crescendo". Così il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Lasonoo non sono. Io quando dico, ripeto quello che tutte le organizzazioni internazionali dicono. Io ho le sensazioni che sianoe lodi più questaa da tutti i segnali che arrivano dalla Russia che mettono in evidenza una preoccupazione che sta crescendo". Così il premier Marionella replica alla Camera.

