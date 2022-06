Traffico Roma del 22-06-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Casilina e la difficoltà di conseguenza per la diramazione Roma sud e si deve mettere sul raccordo è sempre sul raccordo rallentamenti ma per Traffico e curiosi lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Appia file sulla Roma Fiumicino entrare sul raccordo incidente in città disagi al Traffico su via Laurentina altezza Viale dell’Oceano Atlantico ricordiamo che da stamane Per una perdita idrica è stata chiusa al transito via dell’Acqua Acetosa Ostiense all’altezza del sottovia della Pontina in direzione decima riattivato il servizio ferroviario sulla Roma Viterbo ma per i dettagli di queste di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Casilina e la difficoltà di conseguenza per la diramazionesud e si deve mettere sul raccordo è sempre sul raccordo rallentamenti ma pere curiosi lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Appia file sullaFiumicino entrare sul raccordo incidente in città disagi alsu via Laurentina altezza Viale dell’Oceano Atlantico ricordiamo che da stamane Per una perdita idrica è stata chiusa al transito via dell’Acqua Acetosa Ostiense all’altezza del sottovia della Pontina in direzione decima riattivato il servizio ferroviario sullaViterbo ma per i dettagli di queste di ...

Pubblicità

ilfattovideo : Roma, gruppo di ambientalisti blocca il Grande raccordo anulare: traffico in tilt. È la terza azione della settiman… - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 in direzione Roma per traffico intenso ci sono code tra Firenze Sud e Incisa Reggello #viabiliTOS @CittaMetro_FI - Marilenapas : RT @fanpage: Gli attivisti e le attiviste tornano a bloccare il traffico a Roma. 'Se tu blocchi la via del mare, blocchi Capri, blocchi que… - LuceverdeRoma : ?? #Roma Ostia #Traffico - via Guido Calza e Ponte della Scafa ?????? Code in direzione Fiumicino ?????? Code anche in… - GuadagnoRaffae2 : RT @ilfoglio_it: Gli ambientalisti di Ultima Generazione hanno bloccato di nuovo il Raccordo a Roma. Traffico fermo per circa 20 minuti, il… -