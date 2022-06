Scherma | Europei 2022 oggi | orari mercoledì 22 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ultima giornata di gare ad Antalya. La città turca, sede deglidi, stende il tappeto rosso per le prove a squadre conclusive: tocca alle sciabolatrici e agli spadisti far calare il sipario sulla rassegna continentale! LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDIDALLE 8.00 (22) Italia al via con qualche speranza di podio, ma sarà difficile imporsi nel torneo. Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara scenderanno in pedana con il dente avvelenato dopo la deludente prestazione individuale: la medaglia può essere obiettivo concreto. Al femminile Eloisa Passaro, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Michela Battiston hanno tutte le carte in regola per guadagnare quantomeno la semifinale. Scopriamo il ...