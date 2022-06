Quota 100, il bilancio: domande, spesa, età (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Per la pensione anticipata 'Quota 100' sono poco meno di 380mila le domande arrivate al 31 dicembre 2021, ampiamente al di sotto di quelle attese, ipotizzate, in modo prudenziale, nella Relazione tecnica del decreto che ha introdotto il canale pensionistico. E' quanto emerge da un'analisi congiunta Inps e Ufficio Parlamentare di bilancio (Upb), 'Un bilancio di 'Quota 100' a tre anni dal suo avvio', presentato oggi a Palazzo Wedekind a Roma. Anche se rispetto alle previsioni ufficiali iniziali 'Quota 100' ha registrato un minore numero di adesioni, questo canale di uscita è stato comunque utilizzato da un'ampia platea di lavoratori che a fine 2025 (quando saranno pressoché esauriti i potenziali aderenti) potrebbe anche superare i 450.000 soggetti, è la stima ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Per la pensione anticipata '100' sono poco meno di 380mila learrivate al 31 dicembre 2021, ampiamente al di sotto di quelle attese, ipotizzate, in modo prudenziale, nella Relazione tecnica del decreto che ha introdotto il canale pensionistico. E' quanto emerge da un'analisi congiunta Inps e Ufficio Parlamentare di(Upb), 'Undi '100' a tre anni dal suo avvio', presentato oggi a Palazzo Wedekind a Roma. Anche se rispetto alle previsioni ufficiali iniziali '100' ha registrato un minore numero di adesioni, questo canale di uscita è stato comunque utilizzato da un'ampia platea di lavoratori che a fine 2025 (quando saranno pressoché esauriti i potenziali aderenti) potrebbe anche superare i 450.000 soggetti, è la stima ...

