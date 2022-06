Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - Zourabichvili_S : Appello al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella @Quirinale - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Gen. C.A. Giuseppe #Zafarana Comandante Generale della @GDF… - TV7Benevento : Quirinale: da Mattarella Draghi e ministri in vista di Consiglio Ue - - paolo_Rolla86 : RT @Zourabichvili_S: Appello al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella @Quirinale -

... Giuseppe Zafarana, nel corso del suo intervento aldavanti al presidente della Repubblica, Sergio, in occasione delle celebrazioni del 248esimo anniversario del Corpo. Il ...Il Presidente della Repubblica, Sergio, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto oggi al, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il presidente del Consiglio dei ministri, Mario ...Ma c'è stato anche un rapporto problematico con il Quirinale: prima con la goffa richiesta di impeachment nei confronti di Mattarella quando leader era Di Maio: poi una infelice gestione dell'elezione ...Roma, 22 giu. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio europeo di Bruxelles, ha ricevuto oggi al Quirinale, nel corso della tradizionale colazio ...