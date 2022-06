“Pronti a copiare?” Il discutibile messaggio di Salvini ai ragazzi della maturità 2022 | VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Vi starete riempiendo di bigliettini in ogni dove, calze, mutande, camicie, risvolti dei pantaloni. Stando alle statistiche almeno uno studente su tre proverà a copiare. Non dico nulla, perché non si deve dare il cattivo esempio. Pronti a copiare? Non si fa, non si dice”: Matteo Salvini manda il suo messaggio di “in bocca al lupo” ai maturandi che oggi stanno sostenendo la prima prova dell’esame di maturità 2022, con un elogio alla furbizia: “Domani quando escono le tracce un’occhiata sul banco della compagna o del compagno più in gamba…”. Notte prima degli esami. Il leader politico con ambizioni da premier, senatore della Repubblica ed ex ministro dell’Interno, ha un messaggio per studenti… “Pronti ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Vi starete riempiendo di bigliettini in ogni dove, calze, mutande, camicie, risvolti dei pantaloni. Stando alle statistiche almeno uno studente su tre proverà a. Non dico nulla, perché non si deve dare il cattivo esempio.? Non si fa, non si dice”: Matteomanda il suodi “in bocca al lupo” ai maturandi che oggi stanno sostenendo la prima prova dell’esame di, con un elogio alla furbizia: “Domani quando escono le tracce un’occhiata sul bancocompagna o del compagno più in gamba…”. Notte prima degli esami. Il leader politico con ambizioni da premier, senatoreRepubblica ed ex ministro dell’Interno, ha unper studenti… “...

Pubblicità

8cycling : RT @nonleggerlo: ?? Notte prima degli esami. Il leader politico con ambizioni da premier, senatore della Repubblica ed ex ministro dell'Int… - LIPDSAPSUPM : RT @nonleggerlo: ?? Notte prima degli esami. Il leader politico con ambizioni da premier, senatore della Repubblica ed ex ministro dell'Int… - neXtquotidiano : “Pronti a copiare?” Il discutibile messaggio di #Salvini ai ragazzi della #maturita2022 | VIDEO - lakakadonkey : RT @nonleggerlo: ?? Notte prima degli esami. Il leader politico con ambizioni da premier, senatore della Repubblica ed ex ministro dell'Int… - dailydrama2022 : 22 Giugno 2022 Matteo Salvini, il “pronti a copiare?” e l’appello a* prof #maturita2022 -