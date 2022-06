Non è vero che i biliardini rischiano di sparire (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI – Nessuno toglierà i biliardini dai bar e dalle spiagge. Lo assicura l'Agenzia delle Dogane confutando le false notizie circolate nelle ultime ore su una ipotetica nuova regolamentazione che metterebbe a rischio uno dei giochi preferiti dagli italiani. "Nessuna nuova regolamentazione è intervenuta per modificare la normativa di settore già esistente. I biliardini, come sempre, potranno essere liberamente installati in tutti i luoghi aperti al pubblico in continuità con le regole del passato e secondo le modalità già previste", spiega l'Agenzia delle Entrate in un comunicato stampa. Cosa prevede la norma Una norma del 2012 ha inserito i biliardini fra quegli apparecchi le cui caratteristiche devono essere disciplinate da interventi ministeriali: ciò con l'intento di garantire la sicurezza dell'esercizio. A titolo ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI – Nessuno toglierà idai bar e dalle spiagge. Lo assicura l'Agenzia delle Dogane confutando le false notizie circolate nelle ultime ore su una ipotetica nuova regolamentazione che metterebbe a rischio uno dei giochi preferiti dagli italiani. "Nessuna nuova regolamentazione è intervenuta per modificare la normativa di settore già esistente. I, come sempre, potranno essere liberamente installati in tutti i luoghi aperti al pubblico in continuità con le regole del passato e secondo le modalità già previste", spiega l'Agenzia delle Entrate in un comunicato stampa. Cosa prevede la norma Una norma del 2012 ha inserito ifra quegli apparecchi le cui caratteristiche devono essere disciplinate da interventi ministeriali: ciò con l'intento di garantire la sicurezza dell'esercizio. A titolo ...

