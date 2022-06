Maturità 2022, Bianchi: “Commissioni non usino bilancino” (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’esame di Maturità non è un test: serve a valutare il percorso svolto dai ragazzi in un periodo particolarmente difficile. E infatti la media dei voti del triennio quest’anno conta fino al 50 per cento sul voto finale. Non serve usare il bilancino. Anche in caso di uno scivolone nello scritto, le Commissioni possono essere equilibrate: sono autonome e hanno la responsabilità di valutare la persona”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista al Corriere della Sera. “Abbiamo cercato di dare ai ragazzi degli spunti di riflessione a partire da un argomento o da un autore. Non è tanto importante che dimostrino di aver studiato, ma che sappiano argomentare il loro punto di vista con un uso appropriato e responsabile delle parole, perché ogni parola è un monumento. L’esame ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’esame dinon è un test: serve a valutare il percorso svolto dai ragazzi in un periodo particolarmente difficile. E infatti la media dei voti del triennio quest’anno conta fino al 50 per cento sul voto finale. Non serve usare il. Anche in caso di uno scivolone nello scritto, lepossono essere equilibrate: sono autonome e hanno la responsabilità di valutare la persona”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione, Patrizio, in un’intervista al Corriere della Sera. “Abbiamo cercato di dare ai ragazzi degli spunti di riflessione a partire da un argomento o da un autore. Non è tanto importante che dimostrino di aver studiato, ma che sappiano argomentare il loro punto di vista con un uso appropriato e responsabile delle parole, perché ogni parola è un monumento. L’esame ...

