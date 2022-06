M5S, Conte: non c’è motivo perché io lasci. Fico attacca l’ex: Di Maio è già il passato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Movimento "rimarrà sempre la prima forza politica. Ve lo assicuro" e si continuerà ad "occupare dei temi che sono l'ossatura fondamentale della nostra missione in politica". Cosi il leader M5s, Giuseppe Conte, uscendo dal vertice convocato nella sede del partito. A chi domanda se pensa di lasciare dopo l'uscita di Luigi Di Maio, Conte puntualizza: "Per quale motivo?". "L'uscita del Ministro degli esteri è un fatto di cui non va trascurato il rilievo politico ma rimaniamo forti con i nostri valori, ideali e progetto politico". Finora di Beppe Grillo non c'è traccia. Di sicuro c'è che il fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, ha deciso di rinviare la sua discesa a Roma che era in programma per domani e che era stata decisa da Grillo dopo il flop delle Comunali. Serve più tempo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Movimento "rimarrà sempre la prima forza politica. Ve lo assicuro" e si continuerà ad "occupare dei temi che sono l'ossatura fondamentale della nostra missione in politica". Cosi il leader M5s, Giuseppe, uscendo dal vertice convocato nella sede del partito. A chi domanda se pensa diare dopo l'uscita di Luigi Dipuntualizza: "Per quale?". "L'uscita del Ministro degli esteri è un fatto di cui non va trascurato il rilievo politico ma rimaniamo forti con i nostri valori, ideali e progetto politico". Finora di Beppe Grillo non c'è traccia. Di sicuro c'è che il fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, ha deciso di rinviare la sua discesa a Roma che era in programma per domani e che era stata decisa da Grillo dopo il flop delle Comunali. Serve più tempo ...

