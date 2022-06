Lukaku all’Inter, la Curva Nord mette le cose in chiaro: “nessuno deve andare ad accoglierlo, ora è uno come tanti” (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Inter ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Il club italiano ha messo a segno un colpo importantissimo per l’attacco di Simone Inzaghi, l’intesa è arrivata sulla base di un prestito oneroso da 8 milioni di euro più bonus da quattro milioni. L’Inter ha realizzato un capolavoro dal punto di vista economico. Il rapporto tra i tifosi dell’Inter e il belga è inevitabilmente cambiato dopo la decisione del belga di lasciare il club nerazzurro. La Curva Nord ha pubblicato un messaggio sulla pagina Facebook sul ritorno di Lukaku. “Essendo molto probabile il ritorno di Lukaku all’Inter ci sono da mettere in chiaro alcuni punti:– la Curva Nord sostiene l’Inter e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Inter ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Romelu. Il club italiano ha messo a segno un colpo imporssimo per l’attacco di Simone Inzaghi, l’intesa è arrivata sulla base di un prestito oneroso da 8 milioni di euro più bonus da quattro milioni. L’Inter ha realizzato un capolavoro dal punto di vista economico. Il rapporto tra i tifosi dell’Inter e il belga è inevitabilmente cambiato dopo la decisione del belga di lasciare il club nerazzurro. Laha pubblicato un messaggio sulla pagina Facebook sul ritorno di. “Essendo molto probabile il ritorno dici sono dare inalcuni punti:– lasostiene l’Inter e ...

AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - StefanoFeltri : Così i contribuenti italiano pagano un pezzo dello stipendio di Lukaku che torna all'Inter con lo sconto. Doveva se… - Gazzetta_it : Lukaku torna all’Inter: è fatta! Manca solo l’annuncio - Maldi___ : RT @JTriplete: È finita la festa Il #milan si goda ancora per qualche giorno il titolo occasionale ringraziando per i prossimi 50anni il Ch… - athalfuns95 : Ma non possiamo sfruttare il fatto che ci sia questo come ds che non capisce nulla per chiedere zyech (o come si sc… -