Lazio: rilancio per Caputo della Sampdoria (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Lazio cerca un vice Immobile sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente Lotito ha offerto 2,5 milioni di euro alla... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lacerca un vice Immobile sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente Lotito ha offerto 2,5 milioni di euro alla...

Pubblicità

reportrai3 : A maggio 2020 il governo approva il Decreto rilancio con stanziamento di 1,4 miliardi di euro per la sanità. Sono p… - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialSSLazio rilancia l'offerta all'@Atalanta_BC per #Carnesecchi - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO LAZIO, RILANCIO PER #CARNESECCHI DELL'ATALANTA Offerta da 10 milioni più bonus, ne servono 18… - LALAZIOMIA : Lazio: rilancio per Caputo della Sampdoria - sportli26181512 : Lazio, Carnesecchi a un passo: le cifre per chiudere: Ora la chiusura per Carnesecchi alla Lazio è veramente a un p… -