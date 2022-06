La ritirata di Conte

Pubblicità

Giusepperiunisce il Consiglio nazionale, sono ore concitate, il muro contro muro non sembra ... Dal quartier generale del Movimento si preparano a quello che uno dei suoi definisce 'la...Roberto Gressi per il 'Corriere della Sera' rocco casalino con giuseppeSarebbe il momento dell'arrocco, per mettere in sicurezza il leader, ma le regole sono implacabili: è una mossa che non si può fare se il re è sotto scacco.Per il premier lo schema di unità nazionale non può cambiare: se Conte decidesse di strappare si aprirebbe la crisi. Entro l'estate il ...Come probabilmente già saprete, sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio Europeo, si è consumata la rottura definitiva fra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Dopo settimane ...