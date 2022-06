La pizza e Briatore: «Non è dei napoletani». Sorbillo: «È un piatto popolare e deve restarlo» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Flavio, Gino e la pizza. Un botta e risposta degno di un duello da Far West, ecco le ultime notizie sul nuovo tormentone dell'estate Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 giugno 2022) Flavio, Gino e la. Un botta e risposta degno di un duello da Far West, ecco le ultime notizie sul nuovo tormentone dell'estate

Pubblicità

annatrieste : La voglio dire molto semplice: è più strunz Briatore che si fa pagare una pizza 70 euro o chi paga 70 euro per mang… - fanpage : 'La pizza è un piatto popolare, è nato così e deve restare' Grande ressa in via dei Tribunali per l'iniziativa prom… - sole24ore : ?? In risposta a #FlavioBriatore, criticato per aver sostenuto che la sua #pizza è cara perché di qualità, oggi a Na… - Killer83The : RT @paradisoa1: Napoli - Pizza Margherita. Briato', statt' 'a casa. #Briatore #Pizza - Lagrast_ : RT @espressonline: La maturità di Salvini e Briatore spiega la pizza ai napoletani: il peggio della settimana raccolto come sempre dal nost… -