Klopp saluta Mané | «Uno dei più grandi del Liverpool | una leggenda»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L’allenatore delhatodopo l’ufficialità dell’attaccante al Bayern Monaco Jurgen, allenatore del, attraverso i canali ufficiali dei Reds hato Sadiodopo l’ufficialità del passaggio al Bayern Monaco. L’ADDIO – «E’ un grande momento. Non ha senso che qualcuno cerchi di fingere il contrario. Uno dei piùgiocatori di sempre delse ne sta andando e dobbiamo riconoscere quanto questo sia significativo. Se ne va con la nostra gratitudine e il nostro amore. Se ne va con il suo status tra igarantito. E, sì, se ne va in un momento in cui è uno dei migliori giocatori del calcio mondiale. Ma non dobbiamo soffermarci su ciò che ...