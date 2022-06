Joe Bastianich punta sulla cannabis e la serve in tavola

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Joe. L’ex giudice di Masterchef è entrato in FlowerFarm, uno dei più importanti coltivatori in Italia: “Vedremo presto laanche come protagonista in cucina”, spiega l’imprenditore in un’intervista al quotidiano Repubblica. La marijuana senza Thc “ha ottime qualità organolettiche che la rendono un vero e proprio healty food. Con Massimo, Sidney e Alessandro, soci fondatori di Flower Farm, abbiamo costituito una nuova società, la Flower Farm Food, e stiamo formulando una serie di prodotti sia food che beverage con particolare attenzione verso gli aromi naturali della pianta che possono conferire tutta una serie di sapori e proprietà nutritive ai piatti. Non posso svelarvi ancora molto. Ma ne sentirete parlare presto”. Nell’attesa, l’ex giudice di Italia’s got ...

Ne è convinto l'imprenditore ed ex giudice di Masterchef, il quale ha deciso di investire proprio sulla cannabis per renderla protagonista tra i fornelli. "È un altro degli utilizzi di questa straordinaria pianta"