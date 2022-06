Joe Bastianich investe sulla cannabis legale | «È ottima anche in cucina»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Joe, ex giudice di Masterchef,nellanon psicoattiva ad alto contenuto di Cbd. La star della tv è entrata nell’azionariato di FlowerFarm, uno dei più importanti coltivatori in Italia. E in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica promette: «Vedremo presto lacome protagonista in».spiega che la marijuana senza Thc «ha ottime qualità organolettiche che la rendono un vero e proprio healty food. Con Massimo, Sidney e Alessandro, soci fondatori di Flower Farm, abbiamo costituito una nuova società, la Flower Farm Food, e stiamo formulando una serie di prodotti sia food che beverage con particolare attenzione verso gli aromi naturali della pianta che possono conferire tutta una serie di sapori e proprietà ...

Pubblicità

GaetanoBresci9 : RT @repubblica: Joe Bastianich: “Investo sulla cannabis e ve la porto a tavola” - danielamarch8 : RT @Open_gol: L’ex giudice di Masterchef entra nell’azionariato di uno dei più grandi coltivatori italiani: «Da imprenditore ritengo che si… - repubblica : Joe Bastianich: “Investo sulla cannabis e ve la porto a tavola” - angiuoniluigi : RT @repubblica: Joe Bastianich: “Investo sulla cannabis e ve la porto a tavola” [di Viola Giannoli] - Dome689 : RT @Open_gol: L’ex giudice di Masterchef entra nell’azionariato di uno dei più grandi coltivatori italiani: «Da imprenditore ritengo che si… -

la Repubblica

Tra un tour con la sua band, un podcast alla scoperta del vino e un corso di american barbecue, quel poliedrico imprenditore che è, ex giudice di Masterchef e star tv, ha deciso di scommettere ancora una volta sul futuro e sull'Italia. Investendo, questa volta, nella cannabis. Così è entrato in FlowerFarm, uno dei ...Il 10 luglio alle 21 in piazza della Concordia di frazione San Defendente avrà luogo, infatti, il concerto die la terza classe. Joe Bastianich: “Investo sulla cannabis e ve la porto a tavola” Tra un tour con la sua band, un podcast alla scoperta del vino e un corso di american barbecue, quel poliedrico imprenditore che è Joe Bastianich, ex giudice di Masterchef e star tv, ha deciso di scom ...Moltissimi da fuori regione per l'amata manifestazione di San Damiano. Il sindaco: "L'edizione con più successo e risonanza" ...