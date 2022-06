Isola dei famosi, l’addio ad un passo dalla finale: proprio lui non ce l’ha fatta | Tristezza infinita (Di mercoledì 22 giugno 2022) A una manciata di giorni di distanza dalla finale, un grande protagonista sembra in procinto di dare l’addio. Ecco la situazione Siamo entrati nell’ultima settimana di questa avvincentissima edizione dell’Isola dei famosi. Lungo come non mai, il reality ha vissuto degli alti e dei bassi a livello di ascolti televisivi. Nel complesso si può dire che i risultati fin qui riscontrati sono stati discreti, anche perché altrimenti non ci sarebbe stato un ulteriore prolungamento fino alla fine del mese di giugno. Ilary Blasi (Websource)Quest’anno sono sbarcati molti naufraghi sulle spiagge dell’Honduras, con diversi personaggi entrati a gioco in corso. Tra questi ultimi sono stati pochi quelli in grado di distinguersi, anche se va detto che non è semplice entrare nelle grazie del pubblico a ... Leggi su kronic (Di mercoledì 22 giugno 2022) A una manciata di giorni di distanza, un grande protagonista sembra in procinto di dare. Ecco la situazione Siamo entrati nell’ultima settimana di questa avvincentissima edizione dell’dei. Lungo come non mai, il reality ha vissuto degli alti e dei bassi a livello di ascolti televisivi. Nel complesso si può dire che i risultati fin qui riscontrati sono stati discreti, anche perché altrimenti non ci sarebbe stato un ulteriore prolungamento fino alla fine del mese di giugno. Ilary Blasi (Websource)Quest’anno sono sbarcati molti naufraghi sulle spiagge dell’Honduras, con diversi personaggi entrati a gioco in corso. Tra questi ultimi sono stati pochi quelli in grado di distinguersi, anche se va detto che non è semplice entrare nelle grazie del pubblico a ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - Corriere : ?? Kiev lancia l’assalto all’Isola dei Serpenti - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Giadaxo1 : L''amicizia speciale' di JeB ha appassionato tanti Italiani ma è brutto vedere negli altri reality il tentativo di… - CIUGLIA : Leccati a di chapet per assicurarsi i voti dei Tavassi ????#isola -