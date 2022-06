Inchiesta Osimhen | non c’è stato alcun sequestro di pc e tablet di De Laurentiis né di altri

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Aurelio Deindagato dalla procura di Napoli per falso in bilancio nell’ambito dell’(che è nata in Francia) sull’acquisto di. Tra le notizie che sono emerse ce n’è una che non risponde a verità. Non c’èdi computer edel presidente del Napoli. Le forze dell’ordine hanno provveduto a digitalizzare le e-mail che avevano in oggetto l’acquisto di. Pc esono stati immediatamente restituiti. Ilè avvenuto il tempo dell’operazione, finalizzato alla digitalizzazione delle e-mail, come peraltro riportato nel decreto: ila fini probatori dei dispositivi elettronici e informatici (telefonini ...