Il Premio GammaDonna all'Italian Tech Week (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il contest che da 20 anni premia le menti più brillanti dell’imprenditoria femminile vedrà la sua fase finale sul palco dell'Italian Tech Week. Candidature entro lunedì 11 luglio Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il contest che da 20 anni premia le menti più brillanti dell’imprenditoria femminile vedrà la sua fase finale sul palco dell'. Candidature entro lunedì 11 luglio

Pubblicità

LaStampa : Il Premio GammaDonna all'Italian Tech Week. - ITItalianTech : Il Premio GammaDonna all'Italian Tech Week - SignorAldo : RT @GammaDonna_: ?? Se anche tu, come Giampaolo Rossi racconta in questo speech [ - franciungaro : RT @GammaDonna_: ?? Se anche tu, come Giampaolo Rossi racconta in questo speech [ - GammaDonna_ : ?? Se anche tu, come Giampaolo Rossi racconta in questo speech [ -