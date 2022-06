Il corridoio di Suwalki che porta a Kaliningrad, il luogo più pericoloso per l'Europa (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il blocco dei treni diretti a Kaliningrad, deciso dalla Lituania, sta facendo aumentare i timori di una possibile estensione del conflitto in Ucraina, che potrebbe partire dall'enclave della Russia sul mar Baltico. Nel caso di un'escalation... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il blocco dei treni diretti a, deciso dalla Lituania, sta facendo aumentare i timori di una possibile estensione del conflitto in Ucraina, che potrebbe partire dall'enclave della Russia sul mar Baltico. Nel caso di un'escalation...

Pubblicità

CarloBolognesi1 : @jabbaTM @giulianol Innanzitutto si parla di Lituania oggi. Capitale Vilnius. La Lettonia invece è tra Lituana e Es… - _MaxFree_ : RT @busettodavide: Isolare (via terra) Kaliningrad dal resto del territorio della #Russia potrebbe portare ad una escalation che a confront… - BMedju : RT @Luigi90Rinaldi: @DmitryEvic Se la Lituania non toglierà il blocco a Kaliningrad, la Russia attaccherà il corridoio di Suwalki (magari o… - UniCreStuff : RT @busettodavide: Isolare (via terra) Kaliningrad dal resto del territorio della #Russia potrebbe portare ad una escalation che a confront… - paolamodenaa : RT @07Emmedi: Il ministero degli esteri russo ha convocato l’ambasciatore italiano, insieme a tutti quelli NATO: sicuramente per il “Corri… -