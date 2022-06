GdS – Juve | in uscita Rabiot | Pellegrini e altri | il punto

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 13:38:34 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta: Per il francese le offerte sul tavolo della mamma-agente non mancano, il terzino guarda all’estero ma non ci sono solo loro… Giovanni Albanese @GiovaAlbanese 22 giugno– Torino Diversi calciatori dellantus sono in attesa di nuova destinazione. Giusto il tempo di trovare gli incastri giusti, poi anche alla voce cessioni ci saranno diverse novità. Non sono tanti i casi in cui il club bianconero potrà realizzare una somma da reinvestire sul mercato in entrata, ma il risparmio sull’ingaggio in qualche circostanza potrebbe essere notevole. Ecco dieci profili destinati alla partenza. RAMSEY — Lalavora per risolvere il contratto di Ramsey, che tornerà dal prestito ai Rangers ma è ...