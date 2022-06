Gas, acqua, grano: la tempesta perfetta ci riporta al Medioevo? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una vera e propria tempesta perfetta: dopo il Covid-19 e le conseguenze economiche di due anni di pandemia, la guerra in Ucraina e la siccità che sta interessando l’Italia in particolare – ma anche una buona porzione dell’Europa centrale – rappresentano una congiuntura devastante per il potere d’acquisto dei cittadini. Che le materie prime sarebbero diventate un terreno di scontro, e quindi una profonda criticità, era prevedibile. Che venissero a mancare, insieme, gas, grano e acqua meno. Le conseguenze della guerra in Ucraina dopo l’invasione della Russia e di una crisi geopolitica che tende quotidianamente ad allargarsi, si sommano al cambiamento climatico. Parlare di carestia e di siccità come fatti concreti, e non come rischi potenziali, sposta l’attenzione sull’economia reale, anche se restano stretti i legami con ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una vera e propria: dopo il Covid-19 e le conseguenze economiche di due anni di pandemia, la guerra in Ucraina e la siccità che sta interessando l’Italia in particolare – ma anche una buona porzione dell’Europa centrale – rappresentano una congiuntura devastante per il potere d’acquisto dei cittadini. Che le materie prime sarebbero diventate un terreno di scontro, e quindi una profonda criticità, era prevedibile. Che venissero a mancare, insieme, gas,meno. Le conseguenze della guerra in Ucraina dopo l’invasione della Russia e di una crisi geopolitica che tende quotidianamente ad allargarsi, si sommano al cambiamento climatico. Parlare di carestia e di siccità come fatti concreti, e non come rischi potenziali, sposta l’attenzione sull’economia reale, anche se restano stretti i legami con ...

