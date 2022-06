Fedez su Strehler: ” Raga, ma chi ca**o è? “ (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nell’ultima puntata del podcast: “Muschio Selvaggio” i tre conduttori hanno ospitato l’intramontabile Gerry Scotti. Durante l’intervista il rapper Fedez, però è caduto in una gaffe clamorosa: “Raga, ma chi ca**o è Strehler”. Un’espressione poco elegante, che dovrebbe però essere presa come segnale per iniziare a far apprendere la cultura teatrale nelle scuole. Fedez, cosa simboleggia la gaffe su Strehler Photo Credits : Vanity FairPurtroppo ieri il rapper milanese Federico Lucia aka Fedez (ed i suoi amici) sono incappati in una gaffe non da poco, durante l’ultima l’intervista a Muschio Selvaggio con ospite Gerry Scotti. I tre si sono interessati subito alla breve esperienza politica del presentatore, quando ad un certo punto esce dalla bocca del conduttore il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nell’ultima puntata del podcast: “Muschio Selvaggio” i tre conduttori hanno ospitato l’intramontabile Gerry Scotti. Durante l’intervista il rapper, però è caduto in una gaffe clamorosa: “, ma chi”. Un’espressione poco elegante, che dovrebbe però essere presa come segnale per iniziare a far apprendere la cultura teatrale nelle scuole., cosa simboleggia la gaffe suPhoto Credits : Vanity FairPurtroppo ieri il rapper milanese Federico Lucia aka(ed i suoi amici) sono incappati in una gaffe non da poco, durante l’ultima l’intervista a Muschio Selvaggio con ospite Gerry Scotti. I tre si sono interessati subito alla breve esperienza politica del presentatore, quando ad un certo punto esce dalla bocca del conduttore il ...

Pubblicità

DanyEffe83 : RT @fratotolo2: Il problema non è l’ignoranza di #Fedez, il problema sono i milioni di ragazzini che lo seguono. - Chinasky65 : @alex_orlowski @Fedez la banalizzazione, e lo sdoganamento dell'ignoranza, come se non ce ne fosse già un'inflazio… - Emanuele676 : @ISentinellidi @alex_orlowski @Fedez La classica polemica per cui chi si sta indignando non lo fa perché è un fan d… - nientedadire_1 : @eflatmajor73 Ma poi, Fedez non è mica milanese? A Milano lo sanno anche i sassi chi è Strehler...?? - Sjcaptain2 : Tutti addosso a Fedez perché non conosceva Strehler. Certo, se oggi alle giovani generazionii la televisione e i so… -