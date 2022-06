Entry list Atp Amburgo 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Entry list dell’Atp 500 di Amburgo 2022, evento in programma dal 18 al 24 luglio. Lo spagnolo Carlos Alcaraz guida il seeding del torneo tedesco, seguito dal russo Andrey Rublev e dall’azzurro Jannik Sinner. Fuori di una manciata di posti Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, che con ogni probabilità entreranno in tabellone. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp di Amburgo 2022. Entry list ATP Amburgo 2022 1 Carlos Alcaraz 7 2 Andrey Rublev 83 Jannik Sinner 13 4 Diego Schwartzman 15 5 Pablo Carreno Busta 19 6 Karen Khachanov 22 7 Gael Monfils 23 8 Botic van de Zandschulp 26 Nikoloz Basilashvili 27 Holger Rune 29 Filip Krajinovic 31 Sebastian Baez 36 Oscar Otte 37 Alejandro Davidovich ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’dell’Atp 500 di, evento in programma dal 18 al 24 luglio. Lo spagnolo Carlos Alcaraz guida il seeding del torneo tedesco, seguito dal russo Andrey Rublev e dall’azzurro Jannik Sinner. Fuori di una manciata di posti Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, che con ogni probabilità entreranno in tabellone. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp diATP1 Carlos Alcaraz 7 2 Andrey Rublev 83 Jannik Sinner 13 4 Diego Schwartzman 15 5 Pablo Carreno Busta 19 6 Karen Khachanov 22 7 Gael Monfils 23 8 Botic van de Zandschulp 26 Nikoloz Basilashvili 27 Holger Rune 29 Filip Krajinovic 31 Sebastian Baez 36 Oscar Otte 37 Alejandro Davidovich ...

