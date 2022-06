Drusilla Foer: “La Ferragni a Sanremo mi sembra una genialata” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Drusilla Foer, ospite come tutte le settimane di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha così commentato la scelta di Amadeus di Chiara Ferragni come coconduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Drusilla Foer: la dichiarazione sulla partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo in veste di co-conduttrice L’artista ha così commentato la scelta di Amadeus: Mi sembra una genialata. Ma sì, perché comunque lei è una giovane che si è inventata un lavoro, magari è anche una che sul palco ci sta bene. Poi secondo me in questo momento rappresenta anche qualcosa: è la moglie di un uomo che si è esposto in un momento difficoltoso. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022), ospite come tutte le settimane di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha così commentato la scelta di Amadeus di Chiaracome coconduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di2023.: la dichiarazione sulla partecipazione di Chiarain veste di co-conduttrice L’artista ha così commentato la scelta di Amadeus: Miuna. Ma sì, perché comunque lei è una giovane che si è inventata un lavoro, magari è anche una che sul palco ci sta bene. Poi secondo me in questo momento rappresenta anche qualcosa: è la moglie di un uomo che si è esposto in un momento difficoltoso. ...

