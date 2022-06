Beautiful | anticipazioni 23 giugno 2022 | Eric respinge Quinn

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 giugno 2022) A, il matrimonio disarà sempre più al centro dei riflettori. I due coniugi stanno attraversando una durissima crisi dovuta all'incapacità dell'uomo di perdonare la moglie. La Fuller, infatti, ha ordito una terribile macchinazione ai danni di Ridge e Brooke in combutta con Shauna e le sue manovre hanno rischiato di mandare in frantumi la loro unione. Un torto che, a distanza di tempo e nonostante il figlio e la Logan si siano riconciliati, non riesce in alcun modo a dimenticare. Dal canto suo,, reduce da un incontro con Carter - che a sua volta non riesce a ritrovare la fiducia in Zoe - durante il quale gli ha confidato le proprie difficoltà matrimoniali e gli ha addirittura rivelato di non avere rapporti intimi conda tempo, è tornata a casa e ...