Barcellona revocherà gli abbonamenti di chi salterà almeno 10 partite (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nuova strategia del Barcellona per tenere gli abbonati allo stadio e avere le tribune gremite. Il club blaugrana ha infatti deciso che revocherà gli abbonamenti di coloro i quali salteranno più di 10 partite nel corso della stagione, 6 nel caso del "Estadi de Montjuïc", l'impianto che il Barca userà in via provvisoria nella stagione 2022/2023 in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione del Camp Nou. Lo ha spiegato la vicepresidente Elena Fort in conferenza stampa, spiegando come l'obiettivo sia avere molti catalani allo stadio visto il calo di presenze registrato all'Estadi. Tra 2.500 e 3.000 membri paganti non vanno alla partita e i posti rimangono bloccati. In generale solo tra i 9.000 e i 10.000 abbonati vanno al Camp Nou nell'85% delle partite che il Barça gioca in casa.

