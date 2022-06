Balenottere | tartarughe | capodogli | anche i dati possono aiutare a salvare gli animali in mare

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Pesca intensiva, attrezzi abbandonati, traffico marittimo, inquinamento da plastiche: l’elenco delle devastazioni quotidiane che le attività dell’uomo producono inè tristemente noto. Quello che è meno conosciuto è l’effetto che queste azioni determinano su alcune specie in particolare, come i cetacei. Tutti sanno che nel Mediterraneo vivono e si riproducono grandi cetacei come la balenottera comune e ilo,che raggiungono i 20 metri di lunghezza) e le. Con i loro spostamenti a lungo raggio, i cetacei e lesi trovano a fare i conti con un numero crescente di minacce. La pesca commerciale, innanzitutto, che, oltre a ridurre la disponibilità di cibo, provoca la dispersione indi reti e lenze, che diventano vere e proprie trappole in cui ...