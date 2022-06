Ardea al ballottaggio | Amici per l’Italia appoggia Fabrizio Cremonini FdI

(Di mercoledì 22 giugno 2022)peril candidato sindaco. Gli attivisti del movimento si sono riuniti e la maggioranza assoluta ha deciso di approfondire la proposta politica del candidato di FdI. Il programma di governo di, infatti, “risulta essere il più simile a quelli diper”, come affermato dal movimento stesso. “In conseguenza dell’esito di tale votazione – si legge nella nota diper– il candidato sindacoha incontrato il presidente, il candidato sindaco e gli attivisti diper, illustrando nel dettaglio come intende accogliere le ...

Alanche i cittadini di Sabaudia,, Cerveteri e Ciampino. Restano pochi giorni dunque per cambiare i destini politici a queste citta', sempre col pensiero alle regionali del ...Nei nove grandi comuni del Lazio al voto in cinque si andrà al, Ciampino, Cerveteri, Guidonia Montecelio e Sabaudia. Il prossimo 26 giugno i candidati si giocheranno il tutto per tutto alle urne e da qualche giorno la sfida è ufficialmente ...A 5 giorni dal voto, la campagna elettorale ad Ardea si fa sempre più accesa. I due candidati arrivati al ballottaggio, Fabrizio Cremonini e Lucio Zito, hanno messo da parte il savoir faire e hanno ti ...Nei nove grandi comuni del Lazio al voto in cinque si andrà al ballottaggio: Ardea, Ciampino, Cerveteri, Guidonia Montecelio e Sabaudia. Il prossimo 26 giugno i candidati si giocheranno il tutto per t ...