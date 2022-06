Anzio: il 26 giugno il concerto di Umberto Tozzi e lo spettacolo pirotecnico sul Porto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anzio – I Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, Santo Patrono della Città di Anzio, tornano in presenza con il grande concerto di Umberto Tozzi, previsto per domenica 26 giugno, sul nuovo palco di Piazza Garibaldi, nell’anno che celebra il 70° compleanno di un artista che ha scritto la storia della musica italiana. Al termine dell’evento “Gloria Foreverer” il grande spettacolo pirotecnico sul Porto chiuderà il programma dei festeggiamenti, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, in collaborazione con la Parrocchia Santi Pio e Antonio e con la Vientidieci, guidata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022)– I Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, Santo Patrono della Città di, tornano in presenza con il grandedi, previsto per domenica 26, sul nuovo palco di Piazza Garibaldi, nell’anno che celebra il 70° compleanno di un artista che ha scritto la storia della musica italiana. Al termine dell’evento “Gloria Foreverer” il grandesulchiuderà il programma dei festeggiamenti, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, in collaborazione con la Parrocchia Santi Pio e Antonio e con la Vientidieci, guidata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno. Il ...

