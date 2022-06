Acireale, uccisi due cugini: corpi trovati in un podere (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Duplice omicidio in una frazione di Acireale, nel Catanese. Due uomini, due cugini di 29 e 30 anni, a quanto si apprende sono stati trovati morti – uccisi a colpi di pistola – in un podere a Pennisi. Sul posto i carabinieri. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime dopo che ieri sera i due non erano rientrati a casa. Dalle primissime ipotesi sementerebbe che i due siano stati sorpresi a rubare e qualcuno li abbia colpiti con diversi colpi di pistola. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Duplice omicidio in una frazione di, nel Catanese. Due uomini, duedi 29 e 30 anni, a quanto si apprende sono statimorti –a colpi di pistola – in una Pennisi. Sul posto i carabinieri. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime dopo che ieri sera i due non erano rientrati a casa. Dalle primissime ipotesi sementerebbe che i due siano stati sorpresi a rubare e qualcuno li abbia colpiti con diversi colpi di pistola. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

DoctorDeathStar : RT @Adnkronos: #Acireale, uccisi due cugini: corpi trovati in un podere. #ultimora - blogsicilia : ?? ULTIM'ORA - Uccisi due cugini ad #Acireale. Cosa sappiamo ?? - Piergiulio58 : Duplice omicidio in provincia di Catania. Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acir… - fisco24_info : Acireale, uccisi due cugini: corpi trovati in un podere: (Adnkronos) - Si tratta di due uomini di 29 e 30 anni, i c… - ledicoladelsud : Acireale, uccisi due cugini: corpi trovati in un podere -